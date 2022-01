Speciale difesa: Bielorussia-Russia, ministero Difesa Minsk, nuovo pattugliamento aereo congiunto a confini Unione statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piloti bielorussi e russi hanno condotto un altro pattugliamento dei confini dell'Unione statale Russia-Bielorussia a bordo dei caccia multiuso Su-30SM. Lo comunica il ministero della Difesa bielorusso in una nota. In precedenza il dicastero aveva riferito che è stata presa la decisione di aumentare la composizione delle forze di difesa aerea in servizio e le operazioni di pattugliamento congiunto da parte delle aviazioni di Minsk e Mosca. La misura è stata assunta "in connessione con l'aumento della frequenza dei voli di vari tipi di aerei vicino al confine bielorusso", nell'interesse di prevenire violazioni del confine di Stato nello spazio aereo. Inoltre il ministero della Difesa bielorusso ha notato un incremento dell'attività militare nei vicini Stati membri dell'Unione europea. (Rum)