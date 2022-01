Speciale difesa: Azerbaigian-Armenia, ministero Difesa Baku, ferma condanna proseguimento provocazioni militari Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian condanna fermamente il proseguimento delle sanguinose provocazioni da parte dell'esercito armeno, a seguito delle quali un militare di Baku è rimasto ucciso in un bombardamento. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri azerbaigiano, sostenendo che, invece di prendere provvedimenti per normalizzare le relazioni tra i due Paesi, le autorità politico-militari armene risultano direttamente responsabili dell'escalation della situazione nella regione. Inoltre, il dicastero afferma che le forze armate di Baku stanno adottando misure di risposta adeguate in direzione della regione di Kalbajar, nel Nagorno-Karabakh, senza utilizzare artiglieria o aerei. Il ministero della Difesa azerbaigiano ha comunicato la morte di un militare di Baku, rimasto ucciso in seguito a bombardamenti effettuati dall'esercito armeno nei pressi del confine tra i due Paesi in direzione di Kalbajar. Il ministero della Difesa armeno ha risposto che le forze armate azerbaigiane hanno ripreso a sparare contro le postazioni di Erevan situate nella parte orientale del confine tra i due Paesi con l'utilizzo di artiglieria e droni, ferendo tre militari armeni. (Rum)