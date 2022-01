Cina-Vietnam: ripristinato transito di merci e persone attraverso la frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ripristinato il regolare transito di merci e persone attraverso il confine con il Vietnam, serrato a dicembre in conseguenza dell'aumento dei contagi da Covid-19 nelle zone di frontiera. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", aggiungendo che Dongxing è stata l'ultima città a decretare la riapertura dopo Pingxiang e Baise. L'ingresso nella Repubblica Popolare resta tuttavia vincolato al possesso di una certificazione vaccinale e di un test negativo per il Covid-19 effettuato nella settimana precedente. Il transito di persone e merci vietnamite attraverso Dongxing è stato sospeso dallo scorso 21 dicembre, quando una campagna di test a tappeto aveva accertato la presenza del virus in città. Secondo quanto riferito dal governo di Hanoi, nella giornata di sabato erano oltre 3.600 i camion carichi di prodotti ortofrutticoli bloccati presso i posti di controllo alla frontiera. A danneggiare il commercio bilaterale con la Cina è stato inoltre il bando sulle importazioni di dragon fruit imposto da Pechino dopo il rinvenimento di tracce di Covid-19 su diversi lotti. Restrizioni che, secondo quanto riferito, dovrebbero cadere il prossimo 26 gennaio.(Cip)