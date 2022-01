Kazakhstan: ambasciatore cinese Zhang, nostre imprese danneggiate dai disordini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte delle imprese cinesi presenti in Kazakhstan hanno riportato danni a seguito delle violente rivolte scoppiate nel Paese nell'ultima settimana. Lo ha riferito oggi al quotidiano comunista "Global Times" l'ambasciatore di Pechino a Nur-Sultan, Zhang Xiao. "Alcuni connazionali in Kazakhstan sono stati derubati, e molti altri hanno subito perdite economiche a seguito della chiusura dei circuiti bancari", ha affermato Zhang, aggiungendo che l'attuale bilancio di vittime e feriti non riporta persone di nazionalità cinese. Citando le parole del ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, il diplomatico ha ricondotto i recenti disordini in Kazakhstan all' "ingerenza di forze esterne che non vogliono pace e stabilità nella nostra regione". Zhang ha infine ribadito la volontà cinese di cooperare alla risoluzione della crisi. (segue) (Cip)