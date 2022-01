Kazakhstan: ambasciatore cinese Zhang, nostre imprese danneggiate dai disordini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti disordini in Kazakhstan provano che "la situazione in Asia centrale deve affrontare gravi sfide e dimostrano ancora una volta che alcune forze esterne non vogliono pace e tranquillità nella nostra regione". È quanto dichiarato lo scorso 10 gennaio dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante un colloquio telefonico con l'omologo kazakho Mukhtar Tleuberdi. La Cina, ha sottolineato, è disposta ad incrementare la cooperazione con Nur-Sultano allo scopo di "preservare la sicurezza dei sistemi politici dei due Paesi, prevenire e contrastare qualsiasi tentativo di 'rivoluzione colorata' e opporsi congiuntamente all'ingerenza e all'infiltrazione di forze esterne". "Credo che sotto la forte guida del presidente (Kassym-Jomart) Tokayev, il Kazakhstan sarà in grado di ripristinare pienamente la pace e la stabilità, superare l'ora più buia e acquisire maggiore solidità e potenza", ha poi precisato. (segue) (Cip)