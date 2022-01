Kazakhstan: ambasciatore cinese Zhang, nostre imprese danneggiate dai disordini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, ha annunciato ieri il graduale ritiro delle forze di pace inviate dall'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). La loro missione sta per concludersi, ha dichiarato nel corso di una riunione del Majilis, la camera bassa del Parlamento, fissando la data del disimpegno del contingente a domani, 13 gennaio. Il capo di Stato ha anche ribadito che il Kazakhstan ha inoltrato formalmente e legalmente alla Csto la richiesta di inviare un contingente di mantenimento della pace, aggiungendo che le autorità statali avrebbero potuto perdere il controllo su Almaty se non avessero chiesto il supporto militare dell'Organizzazione. Quella vissuta dal Kazakhstan è un'aggressione terroristica in piena regola secondo Tokayev, il quale intende fornire alla comunità internazionale prove concrete in merito. (segue) (Cip)