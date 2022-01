Trasporti: Fit-Cisl Lazio, il 14 gennaio a Roma il Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cresciamo con Trasporto – Protagonisti nel futuro del lavoro che cambia": questo il titolo del XII Congresso della Fit-Cisl del Lazio, che si celebrerà venerdì 14 gennaio, a partire dalle ore 9.00, a Roma presso il Carpegna Palace Hotel, in via Aurelia 481. In apertura, dopo gli adempimenti congressuali, si terrà la relazione del segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, che scatterà una fotografia attuale e del passato recente sul Lavoro e sul tema dei Trasporti, dei Rifiuti, e della Logistica nel territorio laziale e della Capitale. Nella relazione sarà contenuta una presentazione degli studi effettuati in questi anni e una ridefinizione delle linee strategiche da mettere in campo in futuro. Porteranno i loro saluti e le loro considerazioni il Senatore Bruno Astorre, componente della VIII Commissione Permanente; gli assessori capitolini e regionali all'Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi e Massimiliano Valeriani, e ai Trasporti, Eugenio Patané e Mauro Alessandri. Nel parterre degli ospiti, Amalia Colaceci, Presidente Cotral; Emiliano Limiti, Vice Direttore generale di Ama; Giovanni Mottura, Amministratore Unico Atac. Si terrà un intervento del segretario generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli. (segue) (Com)