Trasporti: Fit-Cisl Lazio, il 14 gennaio a Roma il Congresso (2)

- Per l'assise congressuale la Fit-Cisl del Lazio ha deciso di rispondere a un'importante domanda attraverso una tavola rotonda, che si terrà a partire dalle ore 11.15: "La partecipazione, perché? Esperienze concrete e profili storici, contrattuali, cognitivi e redistributivi". Parteciperanno il Professor Andrea Ciampani, professore ordinario di storia contemporanea dell'Università Lumsa che si soffermerà sulle ragioni che sostengono il processo storico verso la partecipazione; il Professor Francesco Delzio, docente presso l'Università Luiss, editorialista e strategic advisor per aziende ed enti pubblici, che approfondirà la sua proposta di introdurre il modello partecipativo nelle aziende partecipate dallo Stato e dai Comuni; il professor Leonello Tronti, docente in economia e politica del lavoro presso l'università degli Studi Roma 3, parlerà degli aspetti legati ai riflessi della partecipazione sul salario e sull'organizzazione del lavoro; il segretario Generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, illustrerà accordi recentemente sottoscritti, che prevedono l'introduzione di elementi partecipativi in alcune grandi aziende di rilevanza nazionale; il Professor Giovanni Scansani, docente a contratto dell'Università Cattolica di Milano e consulente aziendale, approfondirà le questioni relative al Welfare contrattuale, alla bilateralità e al benessere organizzativo, elementi il cui sviluppo può cambiare profondamente il sistema delle relazioni industriali. (segue) (Com)