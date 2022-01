India: Corte suprema nomina presidente commissione d’inchiesta su violazione sicurezza Modi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo statale del Punjab, Charanjit Singh Channi, ha declinato ogni responsabilità. “Avevamo chiesto allo staff del primo ministro di interrompere la visita a causa delle cattive condizioni atmosferiche e delle proteste”, ha dichiarato quel giorno. “Non sapevamo del cambiamento di programma”, ha aggiunto Channi. Modi, infatti, arrivato la mattina del 5 all’aeroporto di Bathinda, avrebbe dovuto recarsi al Memoriale e successivamente a un comizio a Ferozepur in elicottero. Il volo, però, è stato cancellato a causa del maltempo e lo staff del primo ministro ha optato per lo spostamento via terra. Il ministero dell’Interno di Nuova Delhi ha chiesto un rapporto approfondito sull’incidente al governo del Punjab, che a sua volta ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per appurare eventuali violazioni delle procedure di sicurezza. (Inn)