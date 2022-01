Turismo: sindacati, interventi urgenti urgenti per salvare il settore a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi che sta colpendo il sistema del turismo romano e laziale, con vertenze aperte che sono state denunciate dalle categorie del settore qualche giorno fa, rende necessari provvedimenti urgenti e retroattivi al primo gennaio 2022 per bloccare i licenziamenti e definire con urgenza misure di protezione e sostegno specifici al fine evitare le crisi occupazionali. E' necessario poi intervenire con altrettanta urgenza su tutta la filiera industriale del turismo locale". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti, la Cisl del Lazio e la Uil del Lazio. "Per rilanciarlo - continua la nota - occorre riconoscere il turismo e la relativa filiera come un settore industriale strategico a livello locale, coniugandolo da un lato a un vero e proprio Piano del Lavoro per le professionalità in esso impiegate e dall'altro a un Piano Industriale per l'innovazione e la sostenibilità ricettiva, integrando la strategia di rilancio con il sistema culturale, lo spettacolo dal vivo, il patrimonio storico ambientale e la mobilità sostenibile collettiva e a domanda singola. Ricordiamo infatti che tutta la filiera turistica romana e regionale soffre di un alto livello di sottoccupazione e sottoprofessionalità a causa di una sempre più diffusa precarietà ed dell'elusione contrattuale. Il settore alberghiero romano e laziale è caratterizzato, ad esempio, da un'occupazione assai bassa rispetto alla media degli alberghi europei. Questo fattore incide, ovviamente, sulla qualità e quantità dei servizi offerti e sulla capacità di innovare e diversificare il 'prodotto accoglienza' ". (segue) (Com)