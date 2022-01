Turismo: sindacati, interventi urgenti urgenti per salvare il settore a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre inoltre guardare con grande attenzione ai trends internazionali prodotti dall'immobilismo delle amministrazioni locali circa i cambiamenti strutturali del settore a partire da quello alberghiero. Alcuni grandi gruppi internazionali, sia di estrazione alberghiera che puramente finanziari, iniziano ad acquisire appartamenti o interi stabili per riconvertirli in B&B, Case Vacanze e via dicendo, relegando quello alberghiero a mercato di lusso", prosegue la nota. "L'effetto finale è la progressiva scomparsa degli alberghi di tutte le categorie e della relativa occupazione regolare a causa dell'utilizzo di cooperative spurie oppure di una miriade di lavoratori in nero che si occupano della ricettività derivata dalla cosiddetta 'platform economy'. Per questo riteniamo importanti i segnali di attenzione che arrivano dagli assessori comunali Pratelli e Onorato e dall'assessore regionale Corrado ma è necessaria e urgente un'azione corale che coinvolga le istituzioni locali e le parti sociali per un progetto realizzabile e condiviso", concludono la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti, la Cisl del Lazio e la Uil del Lazio. (Com)