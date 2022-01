Messico: imprese, nel 2021 aumentato del 61 per cento numero fusioni e acquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2021 in Messico si sono registrate 343 fusioni e acquisizioni d'impresa, un aumento del 61,8 per cento rispetto al 2020 e del 4,3 per cento sull'anno ancora precedente. Lo scrive il quotidiano "El Financiero" parlando di un effetto legato alla necessità delle imprese di riorganizzare le proprie attività nel corso della pandemia. Il valore totale delle fusioni e acquisizioni realizzate nel 2021 è stato pari a 15,8 miliardi di dollari, in crescita del 16,9 per cento sul 2020, ma ben sotto (-23,9 per cento) se paragonato ai livelli precedenti la crisi sanitaria. Delle 343 transazioni realizzate lo scorso anno, 74 interessano imprese del settore finanziario (il comparto con il maggiore incremento), 73 dell'industria manifatturiera, e 64 tecnologia e telecomunicazioni. (Mec)