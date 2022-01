Cina-Kuwait: ministri degli Esteri lavoreranno su piano di cooperazione quinquennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Kuwait accelereranno gli sforzi per formulare un piano di cooperazione quinquennale. È quanto emerso al termine dei colloqui intercorsi oggi tra il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, e l'omologo in Kuwait, Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah. I due Paesi intendono rafforzare l'intesa anche nell'ambito delle iniziative strategiche già esistenti a livello globale, prime tra tutte la Nuova via della seta (Bri). A tal proposito, Pechino intende lavorare per integrare lo sviluppo della sua maxi-rotta commerciale con gli obiettivi stabiliti dal piano economico "Vision 2035" del Kuwait. (segue) (Cip)