Imprese: Confagricoltura e Banco Bpm, accordo per favorire crescita aziende agricole italiane (2)

- Il documento è stato firmato oggi a Roma, a Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, da Massimo Pasquali, responsabile Coordinamento aziende di Banco Bpm, e dal direttore generale di Confagricoltura, Francesco Postorino. “Con questa intesa proseguiamo il nostro impegno verso le imprese agricole, in particolare in questo periodo di difficoltà economica aggravatasi negli ultimi mesi dai rincari e dall’acuirsi dell’ondata pandemica: la nostra attenzione sul tema dell’accesso al credito e alla valorizzazione degli elementi di innovazione e di competitività è costante: l’accordo di oggi rappresenta un tassello importante in questa direzione, ancor di più con un player di primo piano come Bpm”, ha detto Postorino. “Il contributo offerto da parte del comparto agricolo, in tutte le sue derivazioni, rappresenta una parte essenziale dell’economia italiana: è per questo che le imprese operanti nel settore meritano attenzione e il massimo supporto da parte delle istituzioni, del credito e del mondo associativo”, ha aggiunto Pasquali, spiegando che l’accordo è teso ad offrire strumenti e possibilità concrete per affrontare le sfide economiche e produttive che si profilano nel settore primario. (Com)