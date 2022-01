Kazakhstan: presidente Tokayev, missione Csto grande successo, ritiro da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione delle forze di pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) è stata un grande successo ed ha permesso di stabilizzare la situazione in Kazakhstan. Lo ha dichiarato questa mattina il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev, durante una riunione della sede operativa per la lotta al terrorismo ad Almaty, aggiungendo che la missione è stata di "grande importanza psicologica per respingere l'aggressione di terroristi e banditi". Il presidente kazako ha confermato che il ritiro delle forze internazionali inizierà domani. Tokayev ha espresso la sua gratitudine al comando del contingente della Csto per il lavoro svolto in questi giorni, precisando che il ritiro delle forze di pace avverrà d'intesa con i vertici degli Stati membri della Csto. (Res)