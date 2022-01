Lombardia: presentato in commissione sanità il piano regionale della prevenzione 2021-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato questa mattina in Commissione sanità e politiche sociali del consiglio regionale della Lombardia il Piano regionale della prevenzione 2021-2025. "Dopo aver approvato la legge di potenziamento della sanità lombarda, ci apprestiamo ora ad approvare un ulteriore documento, di natura programmatica e di importanza strategica, che orienterà l'azione di intervento in tema di prevenzione per il prossimo quinquennio" afferma in una nota Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali,. "La prevenzione è uno dei principali punti di attenzione della legge 22/2021 di potenziamento della sanità lombarda – continua Monti -. Abbiamo voluto, tramite questo Piano, mettere a sistema gli obiettivi fissati dalla legge con l'attività pratica sul campo. Il principio a cui è ispirato il piano è quello 'One Health', ovvero di un concetto di benessere complessivo e integrato alla tutela animale e dell'ambiente. Tanta attenzione quindi alle malattie croniche, alle dipendenze e agli incidenti domestici e stradali ma anche al luogo di lavoro". "La Lombardia – spiega Monti - ha già fatto da apripista con il programma 'Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia'. Grazie a questa iniziativa vogliamo potenziare l'educazione alla prevenzione sul luogo di lavoro facendo interagire le attività economiche, i lavoratori e le associazioni di volontariato dei pazienti". "Il piano regionale – aggiunge - è stato redatto in coerenza con il piano nazionale ed è già stato trasmesso al Ministero della Salute per una valutazione preliminare che ne ha sottolineato numerosi aspetti di particolare rilievo. Ora toccherà alla Commissione e successivamente al Consiglio regionale dover approvare il provvedimento". La votazione del Piano è prevista per il 26 gennaio in Commissione Sanità e Politiche sociali e per il 15 febbraio in Consiglio regionale. (Com)