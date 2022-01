Francia: sondaggio presidenziali, Macron perde terreno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, perde terreno nei sondaggi in vista delle presidenziali di aprile scendendo al 23 per cento delle intenzioni di voto (-3 punti). È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv" e il settimanale "L'Express". La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, guadagna un punto e sale al 17 per cento; stesso dato per la repubblicana Valerie Pecresse che resta stabile. Immutata anche la posizione dell'ultraconservatore Eric Zemmour, al 13 per cento. Primo tra i candidati di sinistra il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon che perde 1,5 punti e va al 9,5 per cento, seguito dall'ambientalista Eric Jadot, al 7 per cento (+2) e la socialista Anne Hidalgo, al 3,5 per cento (+0,5 per cento). Nel caso di candidatura dell'ex ministra della Giustizia Christiane Taubira, al 4 per cento, Macron arriverebbe al 22,5 per cento. (Frp)