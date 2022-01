Romania: all'esame finanziamento di 16 miliardi di euro per sviluppo settore energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure concrete prese in considerazione c'è anche l'aumento della capacità installata di centrali eoliche e fotovoltaiche, come pure del numero di "prosumatori", ovvero coloro che sono insieme produttori e consumatori di energia. Inoltre, si mira a sviluppare un programma nucleare a medio e lungo termine, nonché a modernizzare le compagnie energetiche Oltenia e Hunedoara, investimenti delle compagnie nazionali Hidroelectrica e Romgaz. Sarà prestata una particolare attenzione all'efficacia energetica, alla diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra e a ricerca e innovazione. La Romania si è impegnata a diminuire le emissioni di gas ad effetto serra di quasi il 44 per cento rispetto al 2005 entro il 2030 e ad aumentare di oltre il 30 per cento la percentuale globale dell'energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia. (Rob)