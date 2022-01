Paesi Bassi: oggi nuova riunione commissione gestione pandemia Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per la gestione della pandemia nei Paesi Bassi si riunisce in giornata per valutare la situazione epidemiologica e fornire un consulto al governo olandese, nel contesto di un aumento dei contagi. Come riferisce la stampa locale, le attuali norme anti Covid dovrebbero restare in vigore fino a venerdì, quando l'esecutivo terrà una conferenza stampa di aggiornamento. L'Outbreak Management Team (Omt) fornirà per la prima volta consulenza al nuovo governo, il quarto guidato dal premier Mark Rutte. Ernst Kuipers è ora ministro della Sanità pubblica al posto di Hugo de Jonge. Kuipers è stato in precedenza presidente dell'ospedale accademico Erasmus MC di Rotterdam, presidente della Rete per la terapia intensiva e dirigeva il Centro di coordinamento nazionale per la distribuzione dei pazienti. (Beb)