Lavoro: Mingozzi (PwC Italia), gender gap ancora un problema, colpisce soprattutto donne in ruoli apicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia lavorano ancora nettamente più uomini che donne: l'occupazione femminile è il 18 per cento in meno rispetto a quella maschile, il 67 per cento dei lavoratori è uomo e il 49 per cento è donna. Per quanto riguarda la retribuzione poi, il divario si allarga man mano che si sale di mansione, per arrivare a disparità anche di migliaia di euro mensili nei ruoli apicali. Questi i dati diffusi oggi dall'Ufficio Studi di PwC Italia, che evidenziano come il gender gap sia una realtà tutt’altro che superata in Italia. “Nel 2020 – sottolinea Alessandra Mingozzi, partner di PwC Italia - il calo dell'occupazione senza precedenti ha colpito maggiormente le donne: su un totale di 470mila posti di lavoro persi, 275 mila sono di donne ovvero una quota superiore del 58 per cento rispetto agli uomini. A livello retributivo la situazione non migliora: gli uomini percepiscono uno stipendio mediamente più alto dell'8 per cento rispetto a quelli delle donne". "Guardando ai ruoli ricoperti in azienda – aggiunge Mingozzi - l'Italia insieme a Cipro è il fanale di coda nella classifica europea: solo il 28 per cento dei manager è donna. A livello europeo la percentuale di donne in posizioni manageriali non supera il 50 per cento in nessuno degli Stati membri. Complessivamente nel 2019 soltanto un terzo dei manager dell'Unione Europea erano donne". L'Italia si colloca infatti al 14° posto nella classifica del Gender Equality Index stilata dall'European Institute for Gender Equality (Eige), con un punteggio di 63,5 punti su 100, inferiore di 4,4 punti alla media europea. In Italia una donna percepisce una retribuzione mediana netta pari a 1.367 euro, ovvero di 110 euro in meno rispetto a un uomo, che ne guadagna in media 1.477. (segue) (Com)