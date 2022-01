Spagna: governo include abolizione prostituzione nel piano normativo annuale 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha intenzione di abolire la prostituzione e mettere fine a un "flagello" che colpisce in particolare le donne e le ragazze. Lo ha annunciato il ministro della presidenza, Felipe Bolanos, nel presentare il piano annuale normativo 2022 del governo, ricordando che si tratta di un impegno dello stesso presidente, Pedro Sanchez. Questo obiettivo dovrebbe essere perseguito all'interno della legge sulla tratta a sfondo di sfruttamento sessuale e non attraverso un regolamento specifico. In questo senso, Bolanos ha indicato che sono in corso contatti tra il ministero dell'Uguaglianza e i gruppi parlamentari, tra cui Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Unidas Podemos, chiedendo di "aspettare" per poter chiarire in quali termini l'abolizione di questa pratica può essere attuata. Altre misure sociali citate da Bolanos e incluse nel piano annuale sono una legge contro il razzismo e altre forme di intolleranza, una direttiva sulla conciliazione della vita familiare e professionale, e una legge sui servizi sociali affinché il portafoglio minimo di servizi sia lo stesso in tutto il paese. Il ministro ha spiegato che la creazione di un quadro giuridico statale per i servizi sociali permetterebbe di garantire una "protezione minima" in tutta la Spagna per andare verso servizi sociali universali".(Spm)