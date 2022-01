Francia: nuovi ritardi e costi per reattore nucleare Epr di Flamanville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno nuovi ritardi e costi supplementari per il reattore Epr della centrale nucleare di Flamanville, in Francia. Lo ha annunciato il gruppo energetico Edf con un comunicato. "La data di caricamento del combustibile è spostata dalla fine del 2022 al secondo trimestre del 2023. La stima del costo a termine passa da 12,4 miliardi di euro a 12,7 miliardi", si legge nella nota. I lavori per la realizzazione del reattore lanciati nel 2007 prevedevano inizialmente un'attivazione per il 2012. Il costo iniziale si è moltiplicato per quattro. Secondo i media francesi, l'annuncio di Edf non è una sorpresa, visti i problemi recentemente riscontrati in alcune parti della struttura. (Frp)