Somalia: Usa minacciano sanzioni in caso di ulteriori ritardi nel processo elettorale

- Gli Stati Uniti sono pronti a ricorrere a strumenti pertinenti, tra cui restrizioni sui visti, per rispondere a ulteriori ritardi o azioni che minano l'integrità del processo elettorale in Somalia. È quanto affermato dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, nel corso di un briefing con la stampa tenuto la scorsa notte. "Gli Stati Uniti prendono atto della decisione del 9 gennaio del Consiglio consultivo nazionale della Somalia di completare le elezioni parlamentari nel Paese, attese da tempo, entro il 25 febbraio di quest'anno. Chiediamo a tutti i leader degli Stati membri nazionali e federali della Somalia di aderire alla tempistica appena concordata e correggere le irregolarità procedurali che hanno rovinato il processo fino ad oggi", ha affermato Price. "Le elezioni in Somalia sono in ritardo di oltre un anno e l'8 febbraio segnerà l'anniversario di un anno dalla scadenza del mandato del presidente (Mohamed Abdullahi "Farmajo"). Gli Stati Uniti sono pronti a ricorrere a strumenti pertinenti, tra cui potenzialmente le restrizioni sui visti, per rispondere a ulteriori ritardi o azioni che minano l'integrità del processo", ha aggiunto il portavoce. (segue) (Nys)