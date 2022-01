Somalia: Usa minacciano sanzioni in caso di ulteriori ritardi nel processo elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica scorsa i leader somali riuniti per il Consiglio consultivo nazionale (Ncc) hanno stabilito che le elezioni per la Camera bassa in Somalia dovranno concludersi entro il prossimo 25 febbraio. Si è inoltre convenuto che l'elenco degli anziani e delle organizzazioni della società civile che selezioneranno i delegati dovrà essere pubblicato prima delle elezioni e che ai delegati non sarà impedito di accedere ai seggi se non sottoposti a un tribunale. La riunione dell'Ncc in precedenza aveva dovuto affrontare ostacoli dopo che i colloqui hanno raggiunto un punto di collasso a seguito della proposta del primo ministro Roble di assumere la responsabilità della sicurezza nazionale ai danni del presidente Farmajo, il che ha portato a una divisione tra il governo e i leader degli Stati regionali di Sudovest, Galmudug e Hirshabelle - alleati di Farmajo - i quali hanno minacciato di lasciare il tavolo del Consiglio. Inoltre, i partecipanti hanno anche accettato il dispiegamento di forze della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) nella zona del palazzo presidenziale per placare le tensioni tra il presidente Farmajo e il primo ministro Roble. In particolare, le forze Amisom prenderanno ora il controllo e rafforzeranno la sicurezza del palazzo presidenziale comunemente noto come Villa Somalia. (Nys)