Nicaragua: Usa non escludono nuove sanzioni contro "autocrazia" di Ortega

- Il governo degli Stati Uniti sta valutando un nuovo pacchetto di sanzioni a carico del governo del Nicaragua, il cui presidente Daniel Ortega ha giurato lunedì per un quinto mandato. Lo ha detto Emily Mendrala, vicesegeretario di Stato aggiunto per gli affari dell'Emisfero occidentale, nel corso di una conferenza stampa telefonica. Washington "userà tutti gli strumenti diplomatici ed economici a sua disposizione" per "spingere il governo" e chi "appoggia gli abusi" commessi, "a rendere conto del loro operato". "Stiamo valutando le opzioni possibili", ha detto Mendrala citando tra le altre anche una revisione parziale dell'accordo di libero commercio che gli Usa hanno con i Paesi dell'America centrale e la Repubblica Dominicana (Cafta-Dr). (segue) (Nys)