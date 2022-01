Nicaragua: Usa non escludono nuove sanzioni contro "autocrazia" di Ortega (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 10 gennaio, Daniel Ortega ha prestato per la quinta volta giuramento come presidente del Nicaragua, rivolgendo alla popolazione riunita nella Piazza della Rivoluzione e a un ristretto gruppo di capi di Stato, un discorso centrato sul "rilancio" del Paese e sulle accuse di "vigliaccheria" agli Stati Uniti. L'evento, che consegna a Ortega il quarto mandato consecutivo da presidente, è stato preceduto da una nuova batteria di sanzioni della Casa Bianca, intenta a censurare la "repressione della democrazia" nel Paese. Negli Usa "ci sono 700 prigionieri politici", ha replicato Ortega alludendo ai manifestanti che hanno invaso nel gennaio del 2021 la Casa Bianca: "cosa aspettano a liberarli?". Non meno serrata la risposta all'annuncio di nuove sanzioni anche da parte dell'Unione Europea: il Vecchio Continente non ha perso "la sua natura colonialista e schiavista", ha detto. (segue) (Nys)