Nicaragua: Usa non escludono nuove sanzioni contro "autocrazia" di Ortega (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale obiettivo polemico, come detto, è stata la Casa Bianca. Ortega ha accusato l'amministrazione Usa di aver promosso le azioni "terroristiche" che hanno scosso il Paese centroamericano nel 2018, anno in cui si è scatenata la protesta per la riforma del sistema previdenziale. "Per gli Usa non erano atti di terrorismo", ha detto il presidente accusando gli Usa di definire semplici "cittadini" i responsabili dell'assassinio di "oltre 40 poliziotti, e quasi duecento persone", manifestanti che "hanno paralizzato il Paese per mesi. Per loro non è terrorismo perché sono loro a organizzarlo. Quando sono loro ad organizzare non c'è terrorismo, ma lotta per la democrazia". A seguire Ortega ha anche sollecitato l'amministrazione di Joe Biden a compiere una svolta "storica" risarcendo il Nicaragua per la partecipazione armata alla dittatura degli anni 80. (segue) (Nys)