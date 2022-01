Nicaragua: Usa non escludono nuove sanzioni contro "autocrazia" di Ortega (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al giuramento di Ortega, che sarà ancora accompagnato dalla moglie Rosario Murillo in qualità di vicepresidente, hanno assistito i presidenti di due Paesi amici, il venezuelano Nicolas Maduro e il cubano Miguel Diaz-Canel. Sul palco era inoltre presente il presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernandez, meritevole di un ringraziamento speciale da parte di Ortega: ci vuole "coraggio" per stare con il Nicaragua, ha detto il leader sandinista. All'atto erano presenti anche rappresentanti dell'Iran, dell'Arabia Saudita, della Bolivia e degli stessi Usa. Tra i nomi di rilievo, riporta il quotidiano "La Prensa", quelli degli ex presidenti del Salvador, Salvador Sanchez Ceren e Carlos Mauricio Funes: entrambi ricercati in patria, godono dell'asilo politico a Managua. (segue) (Nys)