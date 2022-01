Nicaragua: Usa non escludono nuove sanzioni contro "autocrazia" di Ortega (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni sono state precedute da una lunga serie di arresti di oppositori, 36 politici di cui sette pre candidati alle elezioni, in base a una discussa legge sulla "difesa della sovranità" che - secondo gli oppositori - assegna di fatto alla magistratura locale ampi margini di condanna per motivi politici. Il Consiglio supremo elettorale (Cse) ha assegnato il 76 per cento dei consensi a Ortega, candidato del Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln), contro il 14,4 per cento dato all'esponente del Partito liberale costituzionalista (Plc), Walter Martinez. Molto discussa la quota di partecipazione al voto: il Cse ha parlato di un'affluenza del 65,34 per cento, oltre tre milioni sui 4,5 aventi diritto, contro l'81,5 per cento di astensione media rilevata dall'osservatorio indipendente "Urnas abiertas". (Nys)