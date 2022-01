Lazio: garante infanzia incontra enti territoriali delle province di Roma e Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, ha incontrato, in videoconferenza, gli enti territoriali delle province di Roma e di Frosinone che avevano già interloquito con la struttura di supporto al Garante, tramite gli incontri tenutisi nei mesi precedenti e presenziati dalla psicologa della struttura, la dottoressa Marilena Perciballi. Il lavoro svolto negli ultimi mesi ha dunque permesso di costruire una rete di sensibilizzazione e diffusione sul territorio della figura di garanzia e della relativa struttura composta da varie professionalità, le quali collaborano e interagiscono come un'équipe multidisciplinare, con competenze giuridiche, psicologiche, pedagogiche e criminologiche. (segue) (Com)