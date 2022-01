Lazio: garante infanzia incontra enti territoriali delle province di Roma e Frosinone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le amministrazioni delle due province hanno utilizzato la funzione del Garante e la sua presenza ai numerosi tavoli tecnici per affrontare varie problematiche, come il supporto prestato in occasione delle segnalazioni che coinvolgono i minori del Lazio. Forte interesse, poi, è stato mostrato dai sindaci delle comunità relativamente alle funzioni e alla formazione destinata alla figura del Tutore di Minori. La Garante ha mostrato come dagli articoli della legge istitutiva si passi all'azione in ogni campo dove è presente un minore, toccando tematiche complesse e delicate interagendo in uno scenario complesso con varie professionalità, ognuna caratterizzata dalle competenze più appropriate. Le istituzioni hanno sottolineato l'importanza di avere un filo diretto, di non essere soli a combattere situazioni complesse e delicate ma di poter contare sull'esperienza maturata dalla Garante in questo ambito. (segue) (Com)