Lazio: garante infanzia incontra enti territoriali delle province di Roma e Frosinone (3)

- Durante l'incontro, inoltre, è stato messo in evidenza il ruolo cruciale della collaborazione attraverso seminari e spazi dedicati, dove possano trovare ascolto i dubbi e le necessità legati a criticità e carenze nei servizi, alla preoccupazione del disagio adolescenziale, ai disturbi psicofisici, alle richieste di aiuto contro atti di violenza e aggressività, alla esigenze di una nuova educazione all'affettività, ad un uso appropriato e consapevole dei social da parte dei minori e ad ogni altro bisogno dei bambini e degli adolescenti. A tal proposito, Monica Sansoni ha proposto di istituire un protocollo di rete firmato dalle istituzioni coinvolte, per condividere le buone pratiche già sperimentate attraverso l'attività dello sportello provinciale aperto ormai da anni nella provincia di Latina. In conclusione, la Garante ha detto di "essere presente su tutto il territorio della Regione Lazio e disponibile al continuo confronto con tutte le istituzioni chiamate a difendere i diritti dei minori, per cercare di prevenire piuttosto che curare". (Com)