- Il Consiglio dei ministri è convocato oggi alle 12. Lo rende noto la presidenza del Consiglio in un comunicato. L'ordine del giorno prevede: "deliberazione delle esequie di Stato" per il presidente del Parlamento europeo David Sassoli "ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1987, n. 36", leggi regionali e "varie ed eventuali". (Com)