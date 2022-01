Sardegna: nuovi direttori generali Asl costeranno oltre 1,7 milioni all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1,7 milioni di euro all'anno. E' quanto costeranno alle casse della Regione Sardegna le retribuzioni dei tredici direttori generali delle aziende sanitarie isolane nominati lo scorso 30 dicembre. Ai primi tre posti a pari merito ci sono i direttoroi generali dell'Ares (Annamaria Tomasella), e della Asl di Cagliari (Marcello Tidore) e di Sassari (Flavio Sensi) con quasi 155 mila euro lordi all'anno. Con quasi seguono 140 mila i direttori generali della Asl Gallura (Marcello Acciaro), della Asl di Nuoro (Paolo Cannas), della Asl di Oristano (Angelo Maria Serusi), dell'Arnas-Brotzu (Agnese Foddis), dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari (Antonio Spano). Inferiore la retribuzione dei dg della Asl del Sulcis (Giuliana Campus) e dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari (Chiara Seatzu): quasi 124 mila euro annui. Più di 116 mila euro annui guadagneranno i dg dell'Azienda regionale dell'emergenza Urgenza (Simonetta Bettelini) e della Asl del Medio Campidano (Giorgio Carboni). In coda il dg della Asl Ogliastra Luigi Cugia che percepirà oltre 108 mila euro. Non basta: prevista anche una quota pari al 20 per cento per il raggiungimento degli obiettivi. Le retribuzioni, fissate dalla giunta regionale, sono determinate in base al numero degli assistiti, dei posti letto, dei dipendenti. (Rsc)