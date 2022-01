Monza:a ottobre ha compiuto tre rapine in pochi giorni, Carabinieri fermano 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia di Monza, al termine di un'attività di indagine coordinata dalla Procura dei Minorenni di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale dei Minorenni, a carico di un 17enne originario di Monza. Il minore è indiziato di aver commesso, lo scorso mese di ottobre, una serie rapine a esercizi commerciali di Monza (supermarket, farmacia e tabaccheria), a poca distanza di giorni l’una dall’altra. L’indagine si è sviluppata in varie fasi, partendo dall’acquisizione delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza insistenti presso gli esercizi commerciali rapinati. Dalla ricostruzione degli episodi è emerso non solo che il modus operandi era lo stesso, ovvero una irruzione fulminea all’interno degli esercizi con pistola in pugno e volto travisato, ma anche le vittime hanno fornito una descrizione coincidente del rapinatore, evidenziando agli investigatori che, verosimilmente, si trattava dello stesso autore. Nel corso di continui servizi antirapina svolti fra Monza e Brugherio, i militari sono riousciti a individuare presso un bar, fra un gruppo di soggetti, un ragazzo simile a quello descritto dalle vittime e vestito con gli stessi indumenti utilizzati nelle rapine. La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito infine di recuperare altri capi di vestiario indossati nella commissione dei delitti e una notevole somma di denaro contante. Al termine delle formalità, l’indagato è stato accompagnato presso una comunità.(Com)