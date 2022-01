Turismo: Garavaglia a Franco e Orlando, indispensabile proroga ammortizzatori per lavoratori settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per me Agenzia Nova è un punto di riferimento importante ed utilissimo, soprattutto per comprendere la cronaca internazionale" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha inviato, alcuni giorni fa, una lettera al ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando per sollecitare un intervento di rinnovo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del turismo. Lo rende noto il portale de dicastero. Al fine di mantenere i livelli occupazionali di un settore "così gravemente colpito dalla crisi pandemica", il ministro ha sottolineato i numeri di occupati nei vari comparti, da quello ricettivo a quello dei tour operator e delle agenzie di viaggio, da quello degli operatori degli stabilimenti balneari e di quelli termali, arrivando ai lavoratori dei parchi divertimento e delle discoteche. Come fa rilevare il Ministro nella missiva, "il settore del turismo, stante la natura della pandemia e la caratterizzazione delle misure anti-contagio limitanti spostamenti e mobilità, è uno dei più negativamente e fortemente danneggiati. Proprio per questo si rendono indispensabili misure eccezionali". (segue) (Rin)