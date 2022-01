Sardegna: pescatori compatti, no al fermo della Regione per la raccolta dei ricci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di fermo della raccolta dei ricci deciso dalla Regione Sardegna è "inapplicabile" e i raccoglitori, molti dei quali hanno questa come unica occupazione, rischiano di rimanere senza alcuna entrata. E' la posizione di Agci, Associazione armatori, Federcopesca e Lega pesca che ieri mattina hanno partecipato alla riunione del Comitato pesca regionale. In buona sostanza i 130 raccoglitori di ricci professionali dovranno fermarsi per tre anni, un blocco che, come hanno sottolinato le organizzioni di categoria, arriva a stagione iniziata. Un progetto, quello della Regione, che secondo i pescatori manca di copertura finanziaria e, per giunta, non esisterebbero certezze sui tempi dell'erogazione dei contributi. I pescatori stanno programmando una manifestazione di protesta in programma per il prossimo venerdì 14 gennaio che coinvolgerà tutto il settore dei ricciai dell'Isola che promettono: "Continueremo a pescare". (Rsc)