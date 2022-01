Georgia: condannati per frode due esponenti dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte georgiana ha ritenuto colpevoli di frode i deputati del partito di opposizione Lelo, Mamuka Khazaradze e Badri Japaridze, condannandoli a 7 anni di carcere. Per i due è scattata comunque la prescrizione del reato; i deputati non potranno uscire fuori dai confini della Georgia. "Confermo che questa lotta continuerà. Anche se ora non andremo in prigione, faremo ricorso contro di essa, questa è una questione di principio e dignità" ha detto Khazaradze, segretario del partito Lelo, dopo aver ascoltato il verdetto del tribunale. Secondo Khazaradze, finché non ci sarà un sistema giudiziario equo in Georgia, non ci sarà pace. Con l'attuale sistema di giustizia, "il nostro Paese non sarà in grado di andare avanti", ha detto l'esponente dell'opposizione, ripreso dall'agenzia di stampa "Interpressnews". (Rum)