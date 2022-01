Etiopia: dipartimento di Stato, Usa fortemente impegnati a porre fine al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo migliore per porre fine alle violazioni dei diritti umani, alla violenza e alla sofferenza del popolo etiope è quello di portare a termine il conflitto e gli Stati Uniti sono pienamente impegnati a far sì che questo accada. È quanto affermato dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, nel corso di un briefing con la stampa tenuto la scorsa notte. "Stiamo perseguendo una solida diplomazia. Il colloquio a livello di leader (tra il presidente Josep Biden e il primo ministro etiope Abiy Ahmed) di ieri rientra in questi sforzi. L'ambasciatore speciale (Jeffrey) Feltman e ora l'inviato speciale (David) Satterfield sono profondamente impegnati in questo, sono stati profondamente coinvolti lavorando a stretto contatto con l'ex presidente (nigeriano Olusegun) Obasanjo, lavorando con altri leader regionali, lavorando con l'Ua nel suo insieme, per porre fine a questo conflitto", ha affermato Price. "Crediamo che la situazione attuale offra un'opportunità per entrambe le parti di dimostrare buona fede e dimostrare che un progresso è all'orizzonte. Possono fermare le operazioni di combattimento, possono venire al tavolo dei negoziati, il tutto a sostegno di quello che è il nostro obiettivo generale e prioritario che è quello di portare questo conflitto a termine", ha aggiunto. (segue) (Nys)