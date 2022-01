Etiopia: dipartimento di Stato, Usa fortemente impegnati a porre fine al conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo recente colloquio telefonico con il primo ministro Ahmed, ha proseguito Feltman, il presidente Biden "ha espresso preoccupazioni specifiche per i recenti attacchi aerei che hanno causato vittime tra i civili e altre violazioni dei diritti umani. Abbiamo costantemente denunciato le violazioni dei diritti umani da parte di tutte le parti coinvolte in questo conflitto e continueremo a farlo in tutti i nostri impegni ai livelli più alti e anche nelle nostre dichiarazioni pubbliche. Riteniamo inoltre - ha aggiunto il portavoce - che ci debba essere responsabilità. Il mese scorso, ad esempio, abbiamo sostenuto la decisione del Consiglio per i diritti umani (delle Nazioni unite) di istituire una commissione indipendente di esperti sull'Etiopia. Crediamo fondamentalmente, e questo è stato davvero al centro del nostro approccio al conflitto nel nord dell'Etiopia nel corso di questa amministrazione, che il modo migliore per porre fine alle violazioni dei diritti umani, per porre fine alla violenza, al conflitto, alla sofferenza diffusa e al conflitto umanitario sia quello di portare a termine questa guerra. Ed è su questo che siamo fortemente concentrati", ha concluso. (Nys)