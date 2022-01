Tlc: Colombia, spagnola Telefonica vende 60 per cento filiale fibra ottica a Kkr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha firmato la vendita del 60 per cento delle quote della sua filiale di fibra ottica in Colombia all'operatore internazionale di private equity statunitense Kkr per 180 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "Cinco Dias". Questa operazione fa parte della politica di cessione di attività non strategiche da parte di Telefonica per ridurre le perdite finanziarie. L'accordo stabilisce che sarà costituita una nuova società partecipata al 60 per cento da Kkr e al 40 per cento da Telefonica con un valore stimato di 400 milioni di euro al tasso attuale. L'obiettivo di questa partnership sarà di portare la fibra ottica in circa 90 città del Paese nei prossimi tre anni, con una rete che coprirà 4,3 milioni di unità immobiliari.(Spm)