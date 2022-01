Colombia: uccisi due agenti di Polizia, si indaga su dissidenza delle Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti della Polizia della Colombia sono stati uccisi nella notte nella provincia di Meta, nel centro del Paese. Secondo il direttore della Polizia Nazionale José Luis Vargas, gli omicidi sarebbero responsabilità di dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Impegnati nel pattugliamento del parco centrale della città di Lejanias, i due sarebbero stati aggrediti alle spalle da quattro elementi ritenuti appartenenti al fronte Jorge Briceno delle ex Farc, la guerriglia che non ha aderito agli accordi di pace del 2016. Le autorità, riporta la testata "Caracol Radio", hanno offerto ricompense fino a 100 milioni di pesos (l'equivalente di oltre 22.500 euro) per informazioni utili a "identificare gli autori materiali" e i mandanti dell'omicidio. (segue) (Mec)