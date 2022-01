Colombia: uccisi due agenti di Polizia, si indaga su dissidenza delle Farc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Farc sono state per lunghi decenni la banda armata più potente e pericolosa del Paese andino e tra le più temute nell'intera regione. Un lungo processo negoziale, aperto ufficialmente nel settembre del 2012, ha portato a chiudere, quattro anni dopo, un accordo di pace che sarebbe tra le altre cose valso all'allora presidente della Colombia, Juan Manuel Santos, il Premio Nobel per la Pace. Sotto la mediazione del Regno di Norvegia e di Cuba, le parti hanno accordato un percorso pensato per riportare i guerriglieri nella vita civile e politica del Paese, con l'avvio di una giurisdizione ad hoc che dovrebbe permettere di fare luce sugli episodi di guerra, restituendo verità e perdono come premessa per una pacificazione del Paese. (segue) (Mec)