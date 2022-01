Colombia: uccisi due agenti di Polizia, si indaga su dissidenza delle Farc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa, ancora oggi con momenti di difficile applicazione, non ha però raccolto l'adesione di tutti i membri della guerriglia: diversi elementi, generalmente identificati come "dissidenti delle Farc", hanno infatti deciso di non rinunciare alle armi e di portare avanti le loro azioni sovversive, peraltro da tempo confuse con traffico di stupefacenti e altre azioni criminali. Denunciando il mancato rispetto degli accordi, altri esponenti delle ex Farc hanno deciso nel tempo di rinnegare la firma e tornare a operare nella selva: si tratta di nomi di primo piano della guerriglia, diversi dei quali uccisi a cavallo tra il 2021 e il 2022, che hanno dato vita alla cosiddetta "Seconda Marquetalia", in omaggio al luogo in cui fu dichiarata la prima insurrezione armata. (Mec)