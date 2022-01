Confcommercio: +5,1 per cento consumi nel 2021, livelli pre-pandemici non prima il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 chiuderà con una crescita del Pil del 6,2 per cento e dei consumi del 5,1 per cento. E’ quanto emerge dal consuntivo 2021 elaborato dall’Ufficio studi di Confcommercio. "Risultati che - si legge in una nota -, nonostante siano in larga parte ‘rimbalzi statistici’, testimoniano comunque una grande vitalità del tessuto produttivo del Paese le cui performance non erano affatto scontate. Quello che, invece, ora preoccupa maggiormente è che ci sono alcuni settori, a cominciare dalla filiera turistica e dall’area della cultura e del tempo libero, che non hanno mai partecipato pienamente a questa ripresa e che sono ancora molto distanti dai livelli del 2019: ristorazione e alberghi, infatti, registrano una perdita di consumi, rispettivamente, del 27,3 per cento e di quasi il 35 per cento, i servizi culturali e ricreativi del 21,5 per cento; e ci sono anche altri comparti con cali a doppia cifra, come i trasporti (-16 per cento) e l’abbigliamento e le calzature (-10,5 per cento). (segue) (Com)