Covid: Sangalli (Confcommercio), governo proceda con sostegni per settori colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- "La nuova ondata pandemica, insieme a inflazione e caro energia, sta raffreddando consumi e ripresa economica. Una ripresa che per migliaia di imprese – come quelle del turismo – non è mai arrivata pienamente. In un contesto ancora così grave e allarmante chiediamo al governo di procedere subito con i sostegni ai settori più colpiti, a cominciare dal rinnovo della cassa Covid e delle moratorie fiscali e creditizie". Lo dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando il consuntivo 2021 sui consumi elaborato dall’Ufficio studi di Confcommercio.(Com)