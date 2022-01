Tanzania: scontro mortale su strada, 14 vittime di cui sei giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono anche sei giornalisti fra le 14 persone che ieri sono morte in un incidente stradale vicino al Lago Vittoria, in Tanzania. Lo ha riferito ai media locali il commissario distrettuale di Busega, Gabriel Zacharia, secondo il quale l'incidente si è verificato quando il camion a bordo del quale si stavano spostando si è ribaltato ad alta velocità. Il veicolo trasportava anche il commissario regionale di Mwanza e diversi funzionari delle comunicazioni locali, oltre a sei giornalisti. Il camion si è scontrato con un minibus che proveniva in senso inverso e tentava di superare un veicolo davanti a sé. Nel commentare la vicenda, la presidente Samia Suluhu Hassan ha espresso su Twitter le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e augurato un pronto recupero ai feriti. La scorsa settimana, 10 persone sono morte quando una barca che trasportava persone a un funerale nell'arcipelago di Zanzibar si è capovolta. (Res)