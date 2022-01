Francia: ministro Salute, viaggiamo tra i 500 mila e il milione di nuovi casi Covid al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i nuovi contagi da coronavirus si attestano tra i 500 mila e un milione al giorno. Lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Veran, all'emittente radiotelevisiva "France info". Quando si registrano 370 mila casi al giorno "si può considerare che non si è lontani da un milione in realtà, forse un po' meno perché testiamo enormemente", ha spiegato. "Certi scienziati lo dicono, probabilmente più di 500 mila al giorno", ha aggiunto Veran. Ieri la Francia ha registrato un nuovo record di casi: 368.149 in 24 ore. (Frp)