Quirinale: Mandelli (FI), centrodestra unito, Berlusconi non divisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Silvio Berlusconi è stato il primo ad indicare il nome di Mario Draghi come premier, favorendo la nascita di un governo che ha saputo unire un'ampia maggioranza per far uscire il Paese dalla difficilissima situazione in cui si trovava. Sta dunque al presidente Berlusconi decidere se mettersi ancora una volta, con generosità, in gioco per il bene del Paese". Così a "Radio Anch'Io" su Rai Radio1 il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli replicando a chi definisce "divisiva" la candidatura di Silvio Berlusconi al Colle. "Il centrodestra - ha proseguito - ha ribadito con forza l'intenzione di esprimere una candidatura unitaria per giocare il ruolo che spetta a un'area politica che ambisce al governo del Paese. Attendiamo che il presidente Berlusconi sciolga la riserva". (Rin)