Cina: Goldman Sachs abbassa previsione di crescita economica al 4,3 per cento nel 2022

- L’istituto di credito statunitense Goldman Sachs ha abbassato di 0,5 punti percentuali la previsione di crescita dell'economia della Cina nel 2022, al 4,3 per cento del Pil. È quanto riferito dall’istituto, che indica tra le cause della revisione la diffusione della variante Omicron del coronavirus e le rigide politiche varate dalle autorità cinesi per contenerla. Tuttavia, precisano gli economisti, gli ostacoli alla crescita posti dal quadro normativo non sono destinati a durare e saranno in parte rimossi dal futuro allentamento della politica fiscale e monetaria. (Cip)